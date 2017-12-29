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Spor

Göztepe'de transfer mesaisi

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de sezonun ilk yarısını 30 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe, dış transferde çalışmalarını hızlandırırken iç transferde de hareketli günler geçiriyor

29 Aralık 2017 16:20

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de sezonun ilk yarısını 30 puanla 6\'ncı sırada tamamlayan Göztepe, dış transferde çalışmalarını hızlandırırken iç transferde de hareketli günler geçiriyor.
2 Ocak\'ta Antalya\'da başlayacak devre arası kampına tüm futbolcularını davet eden teknik direktör Tamer Tuna, 1 hafta içinde gidecek isimleri yönetime bildirecek.
Kadrosuna en az 2 futbolcuyu dahil etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, mevcut kadrosunda yer alan golcü Adis Jahovic için de yoğun bir mesai harcayacak. Süper Lig ve Avrupa\'dan birçok kulübün talip olduğu yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak isteyen yönetimin, oyuncunun menajeriyle Antalya\'da bir araya geleceği öğrenildi. 
Jahovic\'in yıllık ücretini 750 bin Euro\'ya yükselten yönetim kurulu, oyuncuya son bir teklif sunacağı belirtildi. Göztepe\'de mutlu olduğunu ifade eden yıldız oyuncuda sorun çıkmasını beklemeyen yönetimin, yine sözleşmesi mayısta bitecek stoper Milos Kosanovic ve kaleci Beto\'yla da masaya oturacağı ifade edildi.
Transfer listesinde Kardemir Karabükspor\'dan Poko ve Seleznyov, Rubin Kazan\'dan Alex Song, Utrecth\'ten Yassin Ayoub, Dinamo Kiev\'den Artem Kravets gibi önemli isimleri bulunduran Göztepe\'de takımdan ayrılması gündeme gelen futbolcuların da netleştiği ifade edildi. Göztepe\'de bu sezon hiçbir lig maçında şans bulamayan Segbefia başta olmak üzere, Schwechlen, Emrecan ve Ghilas\'ın gönderilecekler listesinde başta olduğu belirtildi. 

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