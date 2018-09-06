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Spor

Göztepe'de taşlar oturacak

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -  SPOR Toto Süper Lig'de ilk 4 haftada 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde edip sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe'ye milli maç arası ilaç gibi geldi

06 Eylül 2018 15:41

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - 
SPOR Toto Süper Lig\'de ilk 4 haftada 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde edip sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe\'ye milli maç arası ilaç gibi geldi. Transferin son günlerinde Sokol Cikalleshi ve Cameron Jarome\'u kadrosuna dahil eden Göztepe\'de gelecek hafta iç sahada oynanacak Kayserispor müsabakasına kadar ideal 11\'in şekilleneceği bildirildi. İlk 4 haftada cezalı oyuncuların çokluğu ve forvet sorunu yüzünden etkili olamayan sarı-kırmızılılarda Cikalleshi\'nin sakatlığını tamamen atlatacağı, Jarome\'un da hazır hale geleceği ifade edildi. 
Orta sahaya Deportivo\'dan takviye edilen Borges\'in de her geçen gün takıma daha fazla adapte olması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Öte yandan Göztepe\'de Scarione\'nin yanı sıra Ghilas\'a da lisans çıkarılmadı. Yapılan açıklamada golcü Ghilas\'ın lisansının askıya alınıp 14\'üncü yabancı olarak sakatlığı sonrası iyileşme döneminde olan Kadu\'ya lisans çıkarıldığı belirtildi. Maçlarda oynayamayacak Scarione ve Ghilas\'ın devre arasına kadar ayrı çalışacağı, 2 futbolcunun U21 takımın da dahi oynayamayacağı dile getirildi.

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