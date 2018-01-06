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Spor

Göztepe'de Sepil'den kamp çıkarması

  Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) SÜPER Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, kampa çıkarma yaptı

06 Ocak 2018 17:47

 

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'de ikinci yarının hazırlıklarını Antalya\'da sürdüren Göztepe\'de Başkan Mehmet Sepil, kampa çıkarma yaptı. Sepil, kampta Teknik Direktör Tamer Tuna\'yla iç ve dış transferi masaya yatıracak. Ayrılması gündemde olan Ghilas\'ın takımda kaldığı sarı-kırmızılılarda Başkan Sepil\'in uzun süredir sözleşme uzatıp uzatmayacağı gündemi meşgul eden takımın yıldız golcüsü Jahovic\'in yanı sıra kaleci Beto ile de masaya oturması bekleniyor. Ara transferde şimdiye kadar sessiz kalan Göz-Göz\'de takımdan ayrılan isim olmadı. Göztepe\'nin listesindeki Karabükspor\'dan ayrılan Ukraynalı forvet Seleznyov, Teleset Mobilya Akhisarspor\'a transfer olmuştu.

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