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Spor

Göztepe'de Piyango sevinci

İZMİR, (DHA) HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde Maliye Piyango'yu 31-28 yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda dev bir adam atan Göztepe, galibiyet sevincini balığa çıkarak kutladı

05 Nisan 2018 16:55

İZMİR, (DHA)

HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'nde Maliye Piyango\'yu 31-28 yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda dev bir adam atan Göztepe, galibiyet sevincini balığa çıkarak kutladı.
Kritik bir galibiyete imza atan takım, tekneyle Didim Akbük\'e giderek balık yakaladı. Oldukça keyifli dakikalar geçiren hentbolcular haftanın yorgunluğunu üzerinden attı. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, serinin süreceğini belirterek, \"Sporcularımızı kutluyoruz. Önümüzdeki maçları da kazanıp sezonu istediğimiz yerde bitirmeyi amaçlıyoruz\" diye konuştu. 

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DHA HENTBOL Erkekler Süper Ligi Maliye PiyangoAvrupaGöztepeKritikDidim AkbükOldukçaSorumlusu Deniz Durmaz

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