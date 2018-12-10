T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe'de Özdeş imzaladı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Teknik direktör Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi resmen başladı

10 Aralık 2018 20:30

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Teknik direktör Bayram Bektaş\'la yollarını ayıran Göztepe\'de Kemal Özdeş dönemi resmen başladı. Yapılan görüşmelerin ardından deneyimli çalıştırıcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak bu sezon Kasımpaşa\'yı çalıştıran Kemal Özdeş, imza törenin ardından Urla Adnan Süvari Tesisleri\'ne gelerek takımın başındaki ilk idmanına çıktı. Göztepe, Süper Lig\'in 16. haftasında cuma günü Bornova Stadı\'nda Bursaspor\'u konuk edecek. Kemal Özdeş kariyerinde Konyaspor, Manisaspor, Karşıyaka, Balıkesirspor Baltok ve Kasımpaşa\'da teknik direktörlük görevinde bulundu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA TeknikBayram BektaşGöztepe KemalYapılanSonKasımpaşaKemalUrla Adnan Süvari TesisleriGöztepe Süper LigBornova Stadı BursasporKonyaspor Manisaspor Karşıyaka Balıkesirspor Baltok
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24