Göztepe'de Muhayer elden kaçıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig\'de ikinci yarının ilk haftasında Cumartesi günü Yeni Malatyaspor deplasmanında terleyecek Göztepe\'ye talip olduğu genç orta saha oyuncusu Muhayer Oktay\'ın transferinde rakip çıktı. Almanya\'nın Fortuna Düsseldorf takımında görev yapan Muhayer ile görüşmelerini sürdüren Göztepe, Beşiktaş\'ın devreye girmesiyle sorun yaşadı. Beşiktaş\'ın 19 yaşındaki futbolcuya daha yüksek bir bedel önerdiği, Muhayer\'in de rotasını siyah-beyazlılara çevirdiği bildirildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'in genç futbolculara daha fazla şans vermesi nedeniyle de Muhayer\'in İstanbul\'u tercih edeceği vurgulandı. Geleceğin önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Muhayer, U21 Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda boy gösterdi. Muhayer transferinde istediği sonucu alamayan Göztepe\'nin yurt dışında görev yapan birçok genç futbolcuyu listesine aldığı kaydedildi.

KUPADA RAKİP ANTALYASPOR

Antalya Belek kampını sürdüren Göztepe, yarın 2019 yılının ilk resmi müsabakasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor\'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı\'nda Yaşar Kemal Uğurlu\'nun yöneteceği karşılaşma saat 18.00\'de başlayacak. Göztepe\'de sakatlıkları süren sağ bek Gassama ile sol bek Traore forma giyemeyecek. Teknik direktör Kemal Özdeş, 23 Ocak\'ta İzmir\'de oynanacak rövanş için avantajlı bir skor almayı hedeflediklerini belirterek, \"Göztepe her kulvarda başarılı olmalıdır. Kupa bizim için çok önemli\" dedi.