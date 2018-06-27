Göztepe'de loca satışları başladı

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, inşaat halinde olan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi\'nin localarını satışa çıkardı.

Yeni stadına 2019-2020 sezonunda kavuşacak sarı-kırmızılılar yapılan açıklamada, \"Loca satın alan taraftarlarımız 2019-2020 sezonunda Göztepe\'nin ev sahibi olduğu tüm Süper Lig, Türkiye Kupası, hazırlık maçları ve Avrupa Kupası maçlarına giriş imkanı bulacak. VIP hizmetlere sahip localarda kendi evinin salonundaymış gibi rahat edecek olan taraftarlar, her locaya özel WC-lavabo, loca önlerinde rahat koltuklar, stadyum restoranından faydalanma imkanı, internet hizmeti, özel müşteri temsilcisi, locaya özel hostes, kapalı otopark ve maç esnasında şikayet-taleplerini bildirmek için çağrı merkezi gibi hizmetlerden faydalanabilecek. Loca sahipleri, stadyumda yapılacak tüm milli maç veya maç dışı etkinliklerde öncelikli bilet satın alma hakkına sahip olacak. Önceden haber verildiği takdirde localar maç günleri dışında toplantılar için kullanılabilecek\" ifadelerine yer verildi.

Futbolseverler loca satışları hakkında detaylı bilgi almak için 444 1 925 numarasını çevirip 113 veya 120 dahili numaralarını arayacak veya locavip@goztepe.org.tr adresine mail atacak.



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