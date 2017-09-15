Göztepe'de heyecan dorukta

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'in 5\'inci haftasında evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla bu sezon ilk kez taraftarının huzuruna çıkmaya hazırlanan Göztepe\'de tüm camia pazar gününe kilitlendi.

Geçen sezondan sarkan ceza yüzünden Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında seyirci desteğinden yoksun kalan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Tamer Tuna ve 18 yeni futbolcu, ilk kez taraftarla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

\"Müthiş bir atmosferle karşılaşacağımızı biliyorum\" diyen Tuna, \"Gerçekten çok heyecanlıyız. Taraftar desteğinin bize büyük güç vereceğine inanıyorum\" diye konuştu. Geçen sezon kadroda yer alan futbolcuların yeni transferlere Bornova Stadı\'nda yaşanan coşku hakkında bilgi verdiği öğrenilirken, Antalya\'daki Play-Off finalinden 105 gün sonra takımlarıyla buluşacak taraftarların da tribün şov için hazırlık yaptığı belirtildi.

\"İlk iki maçta yaşanan sessizliği bozuyoruz\" diyen Başkan Vekili Talat Papatya ise seyircisiz oynama cezasının kaldırılması gerektiğini tekrar etti. Ceza yüzünden taraftarların Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarındaki şölenden mahrum kaldığını dile getiren Papatya, \"Gençlerbirliği maçında seyircimizin yaratacağı atmosferi merakla bekliyor, maç saatini iple çekiyoruz. Taraftarımıza uyarım yok. Göztepe taraftarı çok bilinçli. Şu ana kadar Bornova Stadı\'nda hiçbir olay yaşanmadı. Bundan sonra da yaşanmayacak\" dedi. Takımın performansı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Papatya şöyle konuştu:

\"Geride bıraktığımız ilk 4 haftadaki futbolumuz umut verici. Ancak ayaklarımız yere sağlam basacak. Hedefimiz bu ligde kalıcı olabilmek.\"

Göztepe\'de sakatlıkları süren stoper Emrecan ve golcü Ömer pazar günü de kadroda yer almayacak.