Göztepe'de hedef Ahmet Oğuz

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de sezonunu Galatasaray maçıyla tamamlayan Göztepe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce küme düşen Osmanlıspor\'dan kanat oyuncu Umar Aminu ve Aytemiz Alanyasporlu sağ bek Lamine Gassama\'yı listeye alan sarı-kırmızılıların Gençlerbirliği\'nde görev yapan Ahmet Oğuz\'u kadrosuna katacağı öğrenildi. Gelecek sezon 1. Lig\'de mücadele edecek Başkent ekibiyle 2021 yılına kadar mukavelesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılıların, yakın zamanda transferi resmileştireceği bildirildi. İlk etapta defansın sağına Gassama\'yı düşünen Göztepe\'nin Senegalli\'nin yıllık 900 bin euro istemesinin ardından transferi askıya aldığı ve Ahmet Oğuz\'a yöneldiği bildirildi.

Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Ahmet Oğuz, Hacettepe\'de profesyonelliğe adım attı. 2014-15 sezonunda kırmızı-siyahlılara dönen Ahmet, Süper Lig\'de 95 karşılaşmaya çıktı. Bu sezon da 29 lig maçında formayı terleten deneyimli sağ bek, 1 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Yurt içi ve dışında arayışlarını sürdüren Göztepe\'yi iç transferde de hareketli günler bekliyor. Kalecisi Beto ile 2 yıllık mukavele yenileyen İzmir ekibi, sözleşmeleri ay sonunda sona erecek Demba Ba, Leo, Kosanovic, Selçuk, Tanju ve Günay ile de masaya oturacak. Göztepe ayrıca sakatlığı yüzünden sezonu kapatan stoper Kadu\'nun da durumunu takip edecek. Dizinden ameliyat olan Brezilyalı iyileşirse kariyerini yeni sezonda da İzmir\'de sürdürecek.

TAMER TUNA İLE ZİRVE

Süper Lig\'deki ilk teknik direktörlük deneyiminde Göztepe\'yi 6\'ncı yapan Tamer Tuna, yarın Başkan Mehmet Sepil ile bir araya gelecek. Sözleşmesi sona erecek genç teknik adamla masaya oturacak yönetim, büyük bir aksilik olmazsa yola devam kararı alacak. Tuna da daha önceki günlerde yaptığı açıklamada kalbinde ve aklında Göztepe\'den başka hiçbir şey olmadığını dile getirmişti. Galatasaray maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında da geleceği hakkında ipuçları veren Tuna, \"Göztepe, gelecek sezonun çalışmalarına başlamıştır. Esas olan sürekliliktir, bu benim için de geçerli\" diyerek takımda kalmaya sıcak baktığını ifade etti.

SÜPER LİG BEREKETİ

Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında şampiyon olan Galatasaray\'a evinde 1-0 yenilerek sezonu 6\'ncı sırada bitiren Göztepe sergilediği başarılı performansla alkış toplarken, kasasını da doldurdu. Tam 14 yıl sonra Süper Lig\'de mücadele eden sarı-kırmızılılar ilk senesinde 100 milyon TL\'ye yakın gelir elde etti. Yayın havuzundan ayak bastı parası olarak 31 milyon TL almaya hak kazanan Göztepe, 13 galibiyetten 32, 10 beraberlikten de 12.5 milyon TL kazandı. Ligi ilk 6\'da bitiren İzmir ekibi sıralama payından da önemli bir gelir elde etti. Sıralama priminden 7 milyon TL civarında pay almayı garantileyen Göztepe, Spor Toto ve sponsorluk gelirleriyle Süper Lig\'de 2017-18 sezonunu oldukça bereketli geçirdi.