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Spor

Göztepe'de Gouffran bilmecesi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de ilk 8 haftayı 12 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Göztepe'de kanat oyuncusu Yoan Gouffran, geçen sezon olduğu gibi bu sene de varlık gösteremedi

11 Ekim 2018 14:34

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig\'de ilk 8 haftayı 12 puanla 9\'uncu sırada tamamlayan Göztepe\'de kanat oyuncusu Yoan Gouffran, geçen sezon olduğu gibi bu sene de varlık gösteremedi. Sarı-kırmızılılara 2017-18 sezonunda İngiltere\'nin köklü kulüplerinden Newcastle United\'tan büyük umutlarla gelen Fransız futbolcu bir türlü patlama yapamazken, yedek kulübesine mahkum oldu. Sezon başı kampında teknik direktör Bayram Bektaş\'ın güvendiği isimler arasına adını yazdıran Gouffran ligde sadece 4 maçta forma giydi. İlk haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sahaya 11\'de çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 39\'uncu dakikada oyundan çıktı.
Galatasaray maçında 18, Trabzonspor deplasmanında 5 ve Kasımpaşa karşısında da 56 dakika süre alan Gouffran taraftarı tatmin edemedi. Bayram Bektaş, kanatlarda Yasin ve Halil\'i tercih ederken, Gouffran\'dan çok Tayfur\'a şans tanıdı. Ana dili gibi Fransızca bilen Bektaş\'ın Gouffran\'la sık sık ilgilendiği ve oyuncusunu motive etmeye çalıştığı ifade edildi.
Gouffran geçen sezon Göztepe\'de 30 karşılaşmaya çıkıp 1 gol ve 2 asistle oynamıştı. Devre arasında elde kalan yabancılar Ghilas ve Scarione ile yollarını ayırmaya hazırlanan yönetimin performansı artmaması halinde Gouffran\'la da vedalaşabileceği iddia edildi.  

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