Göztepe'de forvete iki seçenek

Berg ya da Love kadroya katılacak

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de ilk 2 haftayı puansız kapatan Göztepe, golcü transferinde vites yükseltti. Mevcut forveti Nabil Ghilas\'ı gözden çıkaran sarı-kırmızılıların Beşiktaş\'ın Brezilyalı yıldızı Vagner Love ya da İsveçli Marcus Berg\'i kadroya dahil edeceği bildirildi. İki futbolcuyla da görüşmelerini sürdüren İzmir ekibi, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına kadar transferi resmiyete dökeceği ifade edildi.

Love için Beşiktaş\'la görüşen Göztepe\'nin önemli bir mesafe katettiği iddia edildi. Beşiktaş\'tan yıllık 2.2 milyon euro kazanan Love konusunda siyah-beyazlı yönetimle masaya oturan Başkan Mehmet Sepil\'in \"Oyuncunun yarı parasını siz, yarısını biz ödeyelim\" teklifini sundu. Love\'ın maliyetini karşılamakta zorlanan siyah-beyazlıların da Sepil\'in önerisine sıcak baktığı vurgulanırken, tarafların son bir kez pazarlık masasına oturacağı dile getirildi.

Göztepe\'nin Vagner Love transferinin olmama ihtimaline karşı Berg ile de arasını sıcak tuttuğu belirtildi. Geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri Arap Körfez Ligi takımlarından Al Ain\'de görev yapan deneyimli futbolcunun nabzını yoklayan yönetimin Berg\'in menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü açıklandı. Yeniden Avrupa\'ya dönmek isteyen 32 yaşındaki golcünün Türkiye\'de oynamaya istekli olduğu öğrenildi.