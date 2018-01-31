Göztepe'de forvet telaşı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Süper Lig\'de pazartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe\'de gözler forvet oyuncularına çevrildi.

Takımın bankolarından Adis Jahovic\'in Atiker Konyaspor\'a transfer olmasının ardından teknik direktör Tamer Tuna\'nın Trabzonspor\'a karşı ileri uçta Ömer Şişmanoğlu\'na ilk 11\'de görev vereceği öğrenildi. Diğer hücum oyuncuları Ghilas\'ın tam iyileşmemesi, yeni transfer Demba Ba\'nın da Göztepe ile idmanlara çıkmaması nedeniyle, Tuna\'nın Ömer\'e hazır ol emri verdiği belirtildi.

Jahovic dışında, Ghilas ve Ömer\'den bu sezon istediği verimi alamayan Tamer Tuna\'nın alternatif olarak Gouffran\'ı da santrfor mevkiine çekebileceği iddia edildi. Genç teknik adamın maçın gidişatına göre uzun süredir forma giymeyen, kamp ve takım antrenmanı yapmayan Demba Ba\'ya da Trabzon müsabakasında süre vermesi bekleniyor.

Çin\'in Shanghai Shenhua takımında görev yaparken ayağı kırılan ve 7 ay kadar görev alamayan Senagalli futbolcuda hiçbir sakatlık sorunun olmadığını söyleyen Tamer Tuna, \"Demba Ba ile ilgili bir tereddüdümüz yok\" ifadesini kullandı.

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş\'a gelen 32 yaşındaki futbolcu 2 maçta sadece 27 dakika görev aldı ve 1 de gol sevinci yaşadı. Bu sezonu ise forma 31/01/2018, 13:56:03

giymeyeden geçiren Ba\'nın nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu oldu.

Yaşadığı stres kırığı yüzünden sezona geç başlayan Ömer, Göztepe formasını sadece 6 maçta terletti. İlk 11\'de süre alamayan Ömer, toplam 112 dakika sahada kaldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor deplasmanının zor geçeceğini belirten Tamer Tuna, \"Üst sıralardan kopmamak adına çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Deplasmanlarda iyi skorlar aldık. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz\" ifadelerini kullandı.

