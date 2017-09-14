Göztepe'de forma savaşı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de pazar günü Bornova Stadı\'nda oynanacak Gençlerbirliği maçında taraftarlarıyla buluşmaya hazırlanan Göztepe\'de kıran kırana bir forma savaşı yaşanıyor.

Trabzonspor ve Osmanlıspor karşılaşmalarında sergilediği futbolla camiaya umut veren sarı-kırmızılılarda, sakatlığı yüzünden 3 haftadır takımdan uzak kalan kanat oyuncusu Yoan Gouffran ve sol arka adalesindeki ödem nedeniyle Osmanlıspor deplasmanına götürülmeyen golcü Nabil Ghilas\'ın iyileşmesi hücum hattında alternatifleri artırdı.

Son transfer stoper Milos Kosanovic\'in hazır duruma gelmesiyle de savunmadaki rekabet kızışırken, teknik direktör Tamer Tuna\'yı kadro seçiminde tatlı bir telaş sardı. Gouffran\'ın yerine görev yapan Tayfur\'dan son 2 maçta müthiş verim alan Tuna\'nın genç futbolcuyu Gençlerbirliği karşısında yine on birde oynatacağı, Gouffran\'ı ise maçın gidişatına göre oyuna dahil edeceği öğrenildi.

Tamer Tuna\'nın, önemli kozlarından Ghilas\'a yer açabilmek için tek ön liberolu sisteme dönüp, Osmanlıspor deplasmanında orta alanda birlikte oynattığı Rotman ya da Selçuk\'tan birini kulübeye çekeceği ifade edildi. Gençlerbirliği karşılaşmasına ileride Jahovic-Ghilas ikilisi ile başlamayı planlayan teknik adamın defans kurgusunu bozması beklenmiyor. Kaleyi yine Beto\'ya emanet edecek Tuna\'nın, Sabri, Peybernes, Kadu ve Traore geri dörtlüsüyle sahaya çıkacağı belirtildi. Sağ ayak tarak kemiğinde stres kırığı olan forvet Ömer Şişmanoğlu\'nun ise 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağı, oyuncunun 7\'inci haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasına kadar hazır olacağı belirtildi. Herkesin özveriyle çalıştığını söyleyen Tamer Tuna, \"Kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Herkes görev yapabilmek için canla başla mücadele ediyor. Takımdaki rekabet başarıyı getirecek\" diye konuştu.

BİLETLER 30 DAKİKADA BİTTİ

Geçin sezondan kalan iki maçlık seyircisiz oynama cezası biten Göztepe\'nin taraftarıyla kucaklaşacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının bugün saat 12.30\'da satışa çıkan biletleri yarım saatte tükendi. Takımlarını ilk kez Süper Lig\'de izleyecek futbolseverlerin 200 TL\'den satılan VIP, 100 TL olarak belirlenen numaralı ve 15 TL\'den satışa çıkan kuzey kale arkası biletlerini kapıştığı ifade edildi. Geçen sezon Eskişehirspor ile Antalya\'da oynanan TFF 1\'inci Lig finalinde çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe ve Trabzonspor müsabakalarınde takımlarını yalnız bırakan sarı kırmızılıların tribünde görsel şov yapacağı öğrenildi.