T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe'de Demba Ba şoku

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de bugün Bursaspor ile evinde karşı karşıya gelecek Göztepe'de kritik maç öncesi şok bir gelişme yaşandı

15 Nisan 2018 16:27

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de bugün Bursaspor ile evinde karşı karşıya gelecek Göztepe\'de kritik maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. 
Sarı-kırmızılılarda hafta içindeki idmanda sakatlanan golcü Demba Ba ile orta saha oyuncusu Oscar Scarione, Bursaspor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı. 
Sağlık heyeti yaptığı açıklamada, \"Oyuncumuz Demba Ba\'nın salı günü gerçekleşen antrenmanda sağ uyluk arka adale grubunda zorlanma yaşanmıştır. 2 günlük tedavi sonrasında şikayetleri devam eden oyuncumuza MR tetkiki yapılmış ve oyuncumuzda hamstring kasında ödem ve zorlanma saptanmıştır. Dün gerçekleşen antrenmanda ve yapılan kontrollerde ağrılarının devam ettiği tespit edilen oyuncumuz Demba Ba maç kadrosundan çıkartılmıştır. Oyuncumuz Oscar Scarione\'nin de sol dizindeki tendinit ve bursite bağlı ağrı yakınmaları hafta boyunca yapılan tedavilere rağmen devam ettiği için oyuncumuz maç kadrosunda yer almayacaktır\" ifadeleri kullanıldı. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA Spor Toto Süper LigBursasporGöztepeDemba BaOscar Scarione BursasporMRDünOyuncumuz Oscar Scarione

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24