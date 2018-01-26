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Spor

Göztepe'de Demba Ba heyecanı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Süper Lig'in ara transfer döneminde sadece Kardemir Karabükspor'dan ayrılan Poko'yu renklerine bağlayan Göztepe, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor

26 Ocak 2018 17:54

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Süper Lig\'in ara transfer döneminde sadece Kardemir Karabükspor\'dan ayrılan Poko\'yu renklerine bağlayan Göztepe, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. 
Geçen sezonu Gaziantepspor\'da geçirdikten sonra bu yıl Brezilya\'nın Vitoria takımında forma giyen stoper Wallace Reis\'le söz kesen Göztepe, dünyaca ünlü Senegalli forvet Demba Ba\'yı da İzmir\'e getiriyor. İngiltere Premier Ligi\'nde West Ham United, Newcastle United, Chelsea formaları giydikten sonra ülkemizde Beşiktaş, Çin\'de ise Shanghai Shenhua takımlarında oynayan 32 yaşındaki Demba Ba, yarın Wallece Reis\'le birlikte Kayserispor maçını izleyecek. 
Teknik direktör Tamer Tuna da geçen sezon Beşiktaş\'ta antrenörlük yaptığı dönemde birlikte şampiyonluk yaşadığı Demba Ba\'nın transfer listelerinde olduğunu doğruladı. Stoper Peybernes\'i gözden çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Demba Ba\'yla sözleşme imzalandığı takdirde Ghilas\'la da yollarını kesin olarak ayıracak. Çin\'de 2016 yılında bacağı kırılan yıldız futbolcu, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle yeşil sahalara uzun süre uzak kalmıştı. Türkiye\'de forma giydiği ilk dönemde taraftarların adına besteler yaptığı Demba Ba\'nın adı ara transfer döneminde Beşiktaş ve Atiker Konyaspor\'la da anıldı.
 

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