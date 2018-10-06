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Spor

Göztepe'de büyük şok

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 yenilen Göztepe'de maçta sakatlanan sol bek Adama Traore'den kötü haber geldi

06 Ekim 2018 20:18

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Kasımpaşa\'ya deplasmanda 3-1 yenilen Göztepe\'de maçta sakatlanan sol bek Adama Traore\'den kötü haber geldi.
Maçın 17\'nci dakikasında sakatlanan Fildişi Sahilli oyuncunun ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 
\"Oyuncumuz Adama Traore\'de ön çapraz bağ yırtığı saptandı. Operasyonu planlanan oyuncumuz için 6 aylık bir tedavi süreci ön görülmektedir.\"
Traore\'den 6 ay faydalanamayacak sarı-kırmızılılar, aynı müsabakada sakatlanan sağ bek Lamine Gassama\'nın durumu hakkında da bilgilendirmede bulundu ve şu ifadeler kullanıldı: 
\" Oyuncumuz Lamine Gassama\'nın sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Oyuncumuzun tedavisine başlandı.\" 
Ayrıca Gassama\'nın milli maç arasından sonra oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına yetişemeyebileceği öğrenildi. 
 

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