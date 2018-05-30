Göztepe'de 3 ayrılık 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Göztepe\'de tecrübeli futbolcular Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin ve Günay Güvenç\'le yollar ayrıldı.

Teknik direktör Bayram Bektaş\'ın dümene geçmesiyle iç ve dış transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda yönetimin ilk olarak Sabri ile görüştüğü öğrenildi. Sözleşmesinde, \"20 maç oynarsa mukavelesi otomatikman 1 yıl uzar\" maddesi bulunan Sabri ile bir araya gelen kurmaylar, yapılan görüşmelerin ardından deneyimli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Sabri 29 karşılaşmada görev almasına rağmen Göztepe\'den ayrıldı.

Sözleşmeleri ay sonunda bitecek Selçuk ve kaleci Günay\'ın da mukaveleleri uzatılmadı. Başkan Mehmet Sepil\'in Selçuk\'a yeni bir sözleşme önerisi getirmediği bildirildi. Günay Güvenç ise oynayabileceği bir takıma gitmek istediği için sarı-kırmızılılarla olan 2 yıllık macerasını noktaladı. Sezon başında 15 yıl aralıksız formasını giydiği Galatasaray\'dan Göztepe\'ye geçen Sabri, ilk haftalarda gösterdiği performansla adeta yeniden doğdu. Göztepe\'deki futboluyla 5 yıl sonra A Milli Takım\'a dahi çağrılan 33 yaşındaki oyuncu ardından ise düşüşe geçti. Formasını Tanju\'ya kaptıran Sabri, son haftalarda yeniden forma giyse de eski günlerini arattı.

Göztepe\'nin kaptanlığını da yapan 37 yaşındaki Selçuk Şahin, 27 maçta forma giydi. Tecrübeli futbolcu 28\'inci haftada deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında oyundan alındığı için teknik direktör Tamer Tuna\'ya tepki gösterince yedek kulübesine çekildi. Sarı-kırmızılı formayla 2 gol atan Selçuk\'un kariyerine devam etmek istediği bildirildi. Önceki sezon Spor Toto 1\'inci Lig\'de mücadele eden Göztepe\'nin Süper Lig\'e çıkmasında pay sahibi olan Günay da sadece 5 maça çıktı. Göztepe\'de sözleşmeleri son bulacak Tanju ve Leo\'nun ise takımda kalmayı istedikleri bildirildi. Yönetimin 2 oyuncuyla bir araya geleceği ve bir aksilik olmazsa Tanju ve Leo ile yeni bir kontrat yapılacağı açıklandı.

