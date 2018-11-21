Göztepe zorlu virajda

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de pazartesi günü evinde oynayacağı lider Medipol Başakşehir maçına iddialı hazırlanan Göztepe\'yi, devrenin bitimine kadar zorlu bir takvim bekliyor.

Başakşehir karşılaşmasında mutlak 3 puan hedefleyen sarı-kırmızılılar 14 ve 15\'inci haftalarda üst üste deplasman sınavlarına çıkacak. Önce ligin flaş takımlarından Antalyaspor\'a misafir olacak İzmir ekibi ardından Sivasspor\'la bir kez daha dış sahada karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası\'nda da müsabakalara çıkacak Göztepe, 16. hafta evinde Bursaspor\'la oynayıp ilk yarıyı Ankaragücü deplasmanında noktalayacak.

Teknik direktör Bayram Bektaş yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini ancak takımının bu süreçten başarıyla çıkacağını söyledi. \"İlk amacımız Başakşehir\'i yenmek\" diyen genç teknik adam, \"Lidere karşı, taraftarımızın desteği ile iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Başarılı sonuç alacağımıza inanıyorum. İç sahada önemli galibiyetlere imza attık, bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Ayrıca evimizdeki performansı mutlaka dışarıya da yansıtmalıyız\" diye konuştu. Maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de sol bek Adama Traore dışında eksik bulunmuyor.

