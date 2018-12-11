Göztepe yeniden doğacak

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de son 4 maçını kaybeden ve teknik direktör Bayram Bektaş\'la yolları ayırıp tecrübeli çalıştırıcı Kemal Özdeş\'le 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ligin 16. haftasında cuma günü evinde Bursaspor\'la kozlarını paylaşacak sarı-kırmızılılarda Özdeş ilk idmanına çıktı ve ilk olarak futbolcularını motive etti. Takımla bir toplantı gerçekleştiren deneyimli teknik adamın, \"Geçmişi unutacağız. Biz kaliteli bir takımız. Sorunumuz psikolojik. Bulunduğumuz yerden çok daha iyi seviyede olmayı hak ediyoruz. Bursaspor maçıyla yeniden gerçek kimliğimize kavuşacağız\" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Kasımpaşa\'nın ardından Göztepe ile Süper Lig\'e dönen Kemal Özdeş, burada 3 eski öğrencisiyle buluştu. Orta sahada görev yapan Castro, stoper Titi ve sol bek Berkan daha önceki sezonlarda Özdeş\'le çalışma fırsatı buldu. Castro ve Titi 2016-2017 sezonunda Kemal Özdeş\'in çalıştırdığı Kasımpaşa\'da oynamış, Berkan ise 2014-2015\'te Özdeş\'in başında olduğu Balıkesirspor Baltok\'ta top koşturdu. Castro ve Titi, o sezon Kasımpaşa\'da en fazla forma giyen oyuncular olmuştu. Bursaspor maçıyla 2 hafta sonra taraftarına kavuşacak Göztepe\'de sol bek Traore ve dafans oyuncusu Hakan sakat, stoper Kadu ise cezalı. Tedavileri süren Atakan, Deniz ve Ngando\'nun Bursaspor\'a karşı forma giyip giyemeyeceği de maç günü netleşecek.



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