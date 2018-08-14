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Spor

Göztepe yelkende şampiyon

İZMİR, (DHA) Göztepe'nin yelken takımı 9-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Türkiye Optimist Takım Yarışı Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atıp mutlu sona ulaştı

14 Ağustos 2018 14:31

İZMİR, (DHA)

Göztepe\'nin yelken takımı 9-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Türkiye Optimist Takım Yarışı Şampiyonası\'nda büyük bir başarıya imza atıp mutlu sona ulaştı. 
Can Ertürk, Kuzey Kumlalı, Fahrican Tatlıcan, Berke Erdoğan ve Yağız Önder\'den oluşan takım, antrenörler Yücehan Aslan ve Ufuk Karadalga yönetiminde çıktığı yarışlarda 4 gün boyunca Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Fethiye, Arkas Çeşme ve İskenderun ile yarıştı. Güçlü ekipler arasında şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Göztepe büyük sevinç yaşadı. Şube Başkanı Hakan Yenigün, takımla gurur duyduğunu belirterek, \"Üst üste 2\'nci kez Türkiye şampiyonu olduk. Her başarı yeni hedefler doğurur. Sporcularımız uluslararası arenada da başarılı olacak\" dedi. 

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