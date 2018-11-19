Göztepe turu zora soktu

İZMİR, (DHA)

Ülkemizi EHF Challenge Cup\'ta temsil eden Göztepe Erkek Hentbol Takımı, 3\'üncü Tur ilk maçında konuk olduğu OIF Arendal\'a 40-25 yenilerek büyük avantaj kaybetti.

Norveç\'teki müsabakanın ilk yarısını 20-10 geride tamamlayan Uçan Adamlar, ikinci devrede de toparlanamadı. Maçı 15 gol farkla kaybeden İzmir temsilcisi, istediğini alamadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Norveç\'te de Göztepe\'yi yalnız bırakmadı.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması 25 Kasım Pazar günü saat 17.00\'de Bornova Atatürk Spor Kompleksi\'nde oynayacak.