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Spor

Göztepe turu zora soktu

İZMİR, (DHA) Ülkemizi EHF Challenge Cup'ta temsil eden Göztepe Erkek Hentbol Takımı, 3'üncü Tur ilk maçında konuk olduğu OIF Arendal'a 40-25 yenilerek büyük avantaj kaybetti

19 Kasım 2018 16:05

İZMİR, (DHA)

Ülkemizi EHF Challenge Cup\'ta temsil eden Göztepe Erkek Hentbol Takımı, 3\'üncü Tur ilk maçında konuk olduğu OIF Arendal\'a 40-25 yenilerek büyük avantaj kaybetti. 
Norveç\'teki müsabakanın ilk yarısını 20-10 geride tamamlayan Uçan Adamlar, ikinci devrede de toparlanamadı. Maçı 15 gol farkla kaybeden İzmir temsilcisi, istediğini alamadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Norveç\'te de Göztepe\'yi yalnız bırakmadı.
Eşleşmenin rövanş karşılaşması 25 Kasım Pazar günü saat 17.00\'de Bornova Atatürk Spor Kompleksi\'nde oynayacak.

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