Göztepe tur için parkede

İZMİR, (DHA)- HENTBOL Erkekler Eurochallenge Cup 3\'üncü Tur ilk maçında Yunanistan temsilcisi Paok\'u 35-26 yenerek büyük bir avantajı eline geçiren Göztepe, yarın rakibiyle rövanş müsabakasına çıkacak. Bornova Atatürk Spor Kompleksi\'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00\'da başlayacak.

Antrenör Adnan Öztürk, Paok\'un yenip Göztepe tarihinde ilk kez bir üst tura çıkacaklarını söyledi. İlk maçın da Bornova\'da oynandığını hatırlatan Öztürk, \"Taraftarımızın inanılmaz desteği vardı. Rövanşta taraftarımız yine yanımızda olacak. İyi bir oyunla rakibimizi kupada saf dışı bırakacağız\" dedi.

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