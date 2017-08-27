Göztepe-Trabzonspor: 3-2

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Süleyman Özay (xx), Erdem Bayık (xx)

GÖZTEPE: Günay (xx)- Sabri (xxx), Kadu (xx), Peybernes (xx) (Dk.64 Hakan Çinemre x), Traore (xx), Tayfur (xxx), Rotman (xx), Castro (xxx), Scarione (xxx) (Dk.74 Ngando xx), Ghilas (xxx) (Dk.80 Halil), Jahovic (xxx)

TRABZONSPOR: Onur (x)- Pereira (xx), Durica (x), Uğur (xx) (Dk.74 Ndoye x), Mas (x), Bongonda (x) (Dk.57 Bero x), Okay (x), Olcay (xx), Kucka (xx) (Dk.88 Abdulkadir), Yusuf Yazıcı (xx), Rodallega (xx)

GOLLER: Dk.25 Tayfur, Dk.44 (Penaltı) Ghilas, Dk. 68 Jahovic (Göztepe), Dk.8 Kucka, Dk.45+3 Rodallega (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk. 45+3 Jahovic, Dk.86 Halil (Göztepe), Dk.32 Kucka, Dk.42 Onur, Dk.45+4 Rodallega, Dk.61 Olcay (Trabzonspor)

SÜPER Lig\'de ilk 2 haftayı 4 puanla kapatan Trabzonspor, ilk yenilgisini Göztepe deplasmanında aldı: 3-2. Henüz 8. dakikada Kucka\'nın müthiş golüyle öne geçen bordo-mavililer, 25\'te Tayfur ve 44\'te Ghilas\'ın gollerine engel olamadı. 45 +3. dakikada Rodallega\'nın golüyle soyunma odasına 2-2\'lik eşitlikle giden Karadeniz ekibini, 68. dakikada Jahovic yıktı. İlk iki haftada Fenerbahçe ile berabere kalıp, Kayserispor\'a 1-0 kaybeden Göztepe ise geçen sezondan sarkan cezası yüzünden seyircisinden yoksun oynadığı müsabakayı kazanıp siftah yaptı, puanını 4\'e çıkardı.

2. dakikada ilk tehlikeli atağı Göztepe gerçekleştirdi. Castro\'nun pasında Ghilas topa gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Onur\'un da müdahalesiyle yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

8. dakikada Trabzonspor müthiş bir golle öne geçti. Olcay\'ın pasında ceza sahası dışından topu kaleye gönderen Kucka kaleci Günay\'ı çaresiz bıraktı: 0-1.

13. dakikada Pereira\'nın kullandığı uzun taç atışında Rodallega savunmanın arasından yükselip kafa vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı çıktı.

20. dakikada Okay\'dan topu kapan Scarione\'nin ara pasında Jahovic kaleci ile karşı karşıya kaldı. Makedon futbolcunun vuruşunu kaleci Onur son anda kornere çeldi.

25. dakikada bu kez Göztepe güzel bir golle skoru eşitledi. Scarione\'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazından topa çok sert vuran Tayfur fileleri sarstı: 1-1.

43. dakikada Göztepe penaltı kazandı. Hava topu mücadelesinde Durica\'nın Jahovic\'i düşürmesiyle hakem Serkan Çınar beyaz noktayı gösterdi.

44. dakikaya sarkan penaltıda topun başına geçen Ghilas sol köşeden ağları havalandırdı: 2-1.

45 + 3. dakikada gol düellosu sürdü, Trabzonspor dengeyi sağladı. Yusuf\'un kullandığı serbest atışta Uğur kafayı vurdu, direkten dönen topu Rodallega tamamladı: 2-2. ;

59. dakikada Sabri\'nin serbest atışında Jahovic kafayı vurdu, kaleci Onur topu rahat kontrol etti.

62. dakikada Göztepe net bir fırsatı kaçırdı. Sabri\'nin sağ kanattan kullandığı serbest atışta, Jahovic topa altı pas üzerinde dokunamadı.

68. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Sabri\'nin frikiğini kaleci Onur çeldi. Dönen topu takip eden Jahovic meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-2.

77. dakikada Rodallega\'nın ara pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Mas\'ın şutu yandan auta çıktı.

82. dakikada Sabri\'nin ortasında Okay\'dan seken topa Ngando ceza sahası dışından şutladı, meşin yuvarlak kaleci Onur\'un bakışları arasında dışarı gitti.

83. dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Castro\'nun derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Jahovic topu Onur\'a nişanladı.

90 + 2. dakikada Pereira sağ kanattan taşıdığı topu Göztepe ceza sahasına gönderdi. Kale ağzında meşin yuvarlağa dokunamayan Mas net golü kaçırdı. Maçı ev sahibi Göztepe 3-2 kazandı.

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