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Spor

Göztepe teselli buldu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek ilk 5'e girme şansını kaçıran Göztepe, Avrupa yolunda çekiştiği rakipleri Kayserispor ve Trabzonspor'un yenilmesiyle az da olsa teselli buldu

06 Mart 2018 16:01

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de deplasmanda Medipol Başakşehir\'e 2-0 yenilerek ilk 5\'e girme şansını kaçıran Göztepe, Avrupa yolunda çekiştiği rakipleri Kayserispor ve Trabzonspor\'un yenilmesiyle az da olsa teselli buldu. 
Kayserispor deplasmanda Bursaspor\'a 1-0, Trabzonspor da evinde Beşiktaş\'a 2-0 kaybederek Göztepe ile puan farkını açma şansını kaçırdı. Göztepe\'nin diğer rakibi Demir Grup Sivasspor ise Antalyaspor deplasmanından 4-1 galip gelerek İzmir ekibinin 1 puan önüne geçti. Pazar günü evinde Antalyaspor\'u konuk edecek Göztepe, UEFA Avrupa Ligi umutlarını korurken karşılaşmanın önemi sarı-kırmızılılar için daha fazla arttı. 
Göztepe, düşüşe geçtiği ikinci yarıda oynadığı 7 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Bir tek Sivasspor\'u Bornova Stadı\'nda tek golle geçen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Başakşehir\'e yenildi, Kayserispor, Trabzonspor ve Osmanlıspor\'la berabere kaldı.
Antalyaspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de kart cezalısı Sabri ve sakatlıkları süren Hakan\'la Ömer forma giyemeyecek. 2 maçlık cezası biten sol bek Traore formasına kavuşacak. Sakatlıkları yüzünden ve 2 haftadır takımdan ayrı kalan kaleci Beto ile stoper Kadu\'nun da iyileştiği öğrenildi.
Öte yandan Göztepe\'nin Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatları şu şekilde: 
VIP Tribün 216 TL, Numaralı Tribün 109 TL , Kuzey Kale Arkası Tribün 16.5 TL ve Misafir Tribün 22 TL
 

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