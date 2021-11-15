Göztepe, Sinan Gümüş için devreye girdi

Süper Lig ekibi Göztepe, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş için devreye girdi.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e talip oldu. Temasa geçildi.

Uzun zamandır Göztepe'nin gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçildiği belirtildi. Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden Sinan Gümüş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadele benim hayatımdır" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerle bu sezon resmi bir maça çıkamayan Sinan Gümüş'ün kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.