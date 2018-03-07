T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe nefes aldı

İZMİR, (DHA) Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Adıyaman Belediyespor'u deplasmanda 29-26 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Göztepe kötü gidişe dur dedi

07 Mart 2018 14:32

İZMİR, (DHA)

Hentbol Erkekler Süper Ligi\'nde Adıyaman Belediyespor\'u deplasmanda 29-26 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Göztepe kötü gidişe dur dedi. 
Chellenge Cup son 16 Turu\'nda Atina\'da Yunanistan temsilcisi AEK\'ya elendikten sonra ligde de düşüşe geçen Uçan Adamlar rahat nefes alırken, Şube Sorumlusu Deniz Durmaz ise seri başlatacaklarını söyledi. Ligde ertelenen 2 maçlarının daha olduğunu belirten Durmaz, \"Adıyaman deplasmanında iyi bir oyunla kazandık. Üstelik Baran ve Krivchikov gibi önemli eksiklerimiz vardı. Tekrar çıkışa geçip ilk 3 sıra içine adımızı yazdırmak istiyoruz. Türkiye Kupası çeyrek finalinde de önümüzdeki hafta Beykoz Belediyespor\'la karşılaşacağız. İki kulvarda da iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz\" dedi. 
Göztepe, cuma günü evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Hentbol Erkekler Süper Ligi Adıyaman BelediyesporGöztepeCupTuru Atina YunanistanAEKUçan AdamlarSorumlusu Deniz DurmazLigdeDurmazBaranKrivchikovTekrarTürkiye KupasıBeykoz BelediyesporAntalyaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24