Göztepe nefes aldı

İZMİR, (DHA)

Hentbol Erkekler Süper Ligi\'nde Adıyaman Belediyespor\'u deplasmanda 29-26 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Göztepe kötü gidişe dur dedi.

Chellenge Cup son 16 Turu\'nda Atina\'da Yunanistan temsilcisi AEK\'ya elendikten sonra ligde de düşüşe geçen Uçan Adamlar rahat nefes alırken, Şube Sorumlusu Deniz Durmaz ise seri başlatacaklarını söyledi. Ligde ertelenen 2 maçlarının daha olduğunu belirten Durmaz, \"Adıyaman deplasmanında iyi bir oyunla kazandık. Üstelik Baran ve Krivchikov gibi önemli eksiklerimiz vardı. Tekrar çıkışa geçip ilk 3 sıra içine adımızı yazdırmak istiyoruz. Türkiye Kupası çeyrek finalinde de önümüzdeki hafta Beykoz Belediyespor\'la karşılaşacağız. İki kulvarda da iyi sonuçlar almayı hedefliyoruz\" dedi.

Göztepe, cuma günü evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.

