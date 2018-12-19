Göztepe moral buldu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de son 5 maçından sadece 1 puan çıkarıp düşüşünü sürdüren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası\'nda 3\'üncü Lig ekibi Nazilli Belediyespor\'u eleyip Ankaragücü deplasmanı öncesi moral buldu.

İlk maçta rakibini 3-0 yenen sarı-kırmızılılar Bornova Stadı\'nda da müsabakayı 2-1 kazandı. İzmir temsilcisinde forma şansı bulamayan futbolcuların isteği ve oyunu teknik ekibi sevindirdi. Geçen sezondan bu yana birçok karşılaşmada yedek kulübesinde oturan genç orta saha oyuncusu Axel Ngando, attığı 2 klas golle forma rekabetinde \'Ben de varım\' dedi. Diğer genç isimler Samed Ali, Serkan, Yalçın ve kaleci Göktuğ\'un da güven vermesi teknik direktör Kemal Özdeş\'i memnun etti. Kemal Özdeş, Türkiye Kupası\'nda iddialı olduklarını belirterek, yola devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ankaragücü maçı nedeniyle rotasyona gittiklerini belirten deneyimli teknik adam, \"Hafta sonu bizim için çok önemli bir maç var. Kayseri Kadir Has Stadı\'nda Ankaragücü ile karşılaşacağız. Kupadaki galibiyetimizi ligde taçlandırıp devreye güzel girmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı. Nazilli karşılaşmasında herkesin elinden gelen mücadeleyi gösterdiğini belirten Özdeş, \"Oyuncularımı kutluyorum. Zor hava şartlarında ellerinden geleni yaptılar. Ayrıca sahadaki futbolcularımız taktik disipline de sadık kaldılar. Nazilli Belediyespor da iyi mücadele etti. Aldığımız skor bize moral verdi\" yorumunu yaptı.

Ara vermeden Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda sol bek Traore, stoper Hakan, orta saha oyuncuları Deniz ve Atakan\'ın sakatlığı sürüyor.