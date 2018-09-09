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Spor

Göztepe kupaya uzanamadı

İZMİR, (DHA) Hentbol Erkekler Süper Kupa final karşılaşmasında Ankara THF Spor Salonu'nda Beşiktaş Mogaz'ın rakibi olan Göztepe, siyah-beyazlılara 30-25 yenilerek kupaya uzanamayan taraf oldu

09 Eylül 2018 17:27

İZMİR, (DHA)

Hentbol Erkekler Süper Kupa final karşılaşmasında Ankara THF Spor Salonu\'nda Beşiktaş Mogaz\'ın rakibi olan Göztepe, siyah-beyazlılara 30-25 yenilerek kupaya uzanamayan taraf oldu. 
Şube sorumlusu Deniz Durmaz, genç ve tamamen yerli oyuncularla mücadele ettiklerini söyledi. Beşiktaş\'a karşı son 9 dakikaya kadar dengeli bir oyun sergilediklerini ifade eden Durmaz, \"Rakibimizin kadrosunda 7 yabancısı var ve Şampiyonlar Ligi\'nde mücadele ediyorlar. Bizim de biraz deneyim eksikliğimiz var. Süper Lig\'e kadar hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız\" dedi.

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