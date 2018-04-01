Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından

Kemal Özdeş: \"Tüm maçları final gibi oynamak gerekiyor\"

Tamer Tuna: \"10 kişi kaldığımız anlarda bile Kasımpaşa\'yı zorladık\"

\"Bu oyuncular saygıyı hak ediyor\"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe\'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KEMAL ÖZDEŞ: \"TÜM MAÇLARI FİNAL GİBİ OYNAMAK GEREKİYOR\"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ligin en zor deplasmanlarından birini kazandıklarını söyledi. Kazanabilmek adına doğru bir oyun oynadıklarını belirten Özdeş, \"Top rakipteyken doğru karşıladık, iyi baskı kurduk. İlk yarıda pozisyona girip değerlendirdik. İkinci yarıda Göztepe\'nin taraftar desteğini de alıp bize baskı yapacağını biliyorduk, zorlandık. Ancak 3 puanı almak çok önemliydi. Önümüzde 7 hafta var, tüm maçları final gibi oynamak gerekiyor. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz\" dedi.

TAMER TUNA: \"10 KİŞİ KALDIĞIMIZ ANLARDA BİLE KASIMPAŞA\'YI ZORLADIK\"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçın her iki yarısına iyi başladıklarını ancak girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Tuna, \"Özellikle ikinci devrede yoğun bir baskı kurduk. 10 kişi kaldığımız anlarda bile Kasımpaşa\'yı zorladık. Elbette rakibimizin ileri uçta hızlı oyuncuları olması bizi yıprattı. Maçta 8 tane orta yapıp 23 şut attık. Sezonun en yüksek oranını tutturduk. Buna rağmen gol atamamak çok üzücü. Avrupa kupalarına katılma hedefimiz var. Her maçı kazanacak potansiyele de sahibiz. 50 sene sonra Göztepe\'yi tekrar Avrupa\'ya götürme rüyasını gerçekleştirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz\" dedi.

\"BU OYUNCULAR SAYGIYI HAK EDİYOR\"

Taraftarların Scarione ve Gouffran\'a tepki göstermesi konusunda da konuşan Tuna, \"Takımdaki futbolcuları protesto edilecek futbolcular değil. Ben onların nasıl mücadele ettiğini biliyorum. Bazen sıkıntılı günler yaşanabiliyor. Ama bu oyuncular saygıyı hak ediyor. Bizim taraftarımız da herkes tarafından saygı duyulacak insanlar. Taraftarımızın tepkisi biraz yerinde olmalı\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş\'in değerlendirmeleri

- Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna\'nın açıklamaları

HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Tekin Gürbulak / İZMİR, (DHA)