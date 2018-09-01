Göztepe kabuk değiştirdi

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Göztepe, transfer döneminde 10 futbolcu gönderirken 11 transfer yaptı.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon kadroda yer alan Sabri Sarıoğlu, Selçuk Şahin, Demba Ba, Ömer Şişmanoğlu, Leo, Kosanovic, Günay, Tanju, Fethi ve Rotman\'la yollarını ayırdı. Transferde Titi, Grillo, Yasin Öztekin, Deniz Kadah, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Samed Ali Kaya, Borges, Gassama\'yı aldıktan sonra Osmanlıspor\'dan Cikalleshi\'yi kiralayan Göztepe, İngiltere\'nin Dreby County takımından 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına transfer ettiği 32 yaşındaki golcü Cameron Jerome\'a da son gün lisans çıkardı. İzmir ekibi, kadrosundan geçen sezon hiç forma giymeyen Kone\'nin yanı sıra Doğanay\'ı Adanaspor\'a kiraladı. Muhammed Enes Gazişehir\'de, geçen sezonu Manisa BŞB\'de geçiren İsmail Köse, Düzcespor\'da, geçen yıl Bodrum\'a kiralık giden Salim ise Muğlaspor\'da kiralık olarak oynayacak.

15 MİLYON TL ELDE KALDI

Göztepe, transferde elden çıkarmak için büyük çaba sarf ettiği Scarione ve Ghilas\'a kulüp bulamadı. Yıllık toplam 2 milyon Euro, yani günlük kurla 15 milyon TL maliyetleri olan ikili kulüpte kaldı. Geçen sezon başında transfer olduğu sarı-kırmızılılardan yıllık 1.2 milyon Euro ücret alan, kamp döneminde kulüp bulması istenen Arjantinli Scarione bir türlü ayrılamadı.

Sezon başında lisansı çıkarılmadığı için forma giyemeyecek Scarione, garanti ücretini kazanmaya devam edecek. Arjantinli futbolcu ayrılmazsa ancak devre arasında lisansı çıkarılabilecek. Göztepe\'den yıllık 750 bin Euro alan Cezayirli Ghilas da son gün Erzurumspor\'un kapısından döndü. Kulüp bulması istenip son 2 maçta kadroya alınmayan futbolcu, teknik direktör Bayram Bektaş\'ın kararına göre takıma dönebilecek.