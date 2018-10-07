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Spor

Göztepe hentbolda mutlu

İZMİR, (DHA) Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Ahi Devran Üniversitesi'nin ardından İzmir derbisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u da yenen Göztepe, sezona mutlu başladı

07 Ekim 2018 16:32

İZMİR, (DHA)

Hentbol Erkekler Süper Ligi\'nde Ahi Devran Üniversitesi\'nin ardından İzmir derbisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor\'u da yenen Göztepe, sezona mutlu başladı. 
Antrenör Adnan Öztürk, 31-26 kazandıkları maçta iyi bir görüntü ortaya koyduklarını söyledi. Genç ve tamamen yerli hentbolculardan kurulu bir takımla mücadele ettiklerini ifade eden Öztürk, \"Yeni yapılanmaya girdik. Kadro zenginliğimiz gayet güzel. İzmir BŞB müsabakasında oynanan oyun da beni mutlu etti. Zamanla daha iyi olacağız\" ifadelerini kullandı. Göztepeli oyuncular derbi galibiyeti sonrası sevincini taraftarla paylaştı. 

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