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Spor

Göztepe hentbolda mucize peşinde

İZMİR, (DHA) HENTBOL Erkekler Challenge Cup 3

24 Kasım 2018 16:55

İZMİR, (DHA)

HENTBOL Erkekler Challenge Cup 3. Tur ilk maçında Norveç temsilcisi OIF Arendal\'a deplasmanda 40-25 yenilerek rakibini eleme şansını zora sokan Göztepe yarın rövanş mücadelesine çıkacak.
Bornova Atatürk Spor Kompleksi\'nde oynanacak karşılaşma saat 17.00\'de başlayacak. Müsabakanın bilet fiyatları 35 ve 15 TL olarak satışa sunulurken, antrenör Adnan Öztürk ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini söyledi. İlk maçta farklı bir skor aldıklarını belirten Öztürk, \"Arendal\'a karşı kazanmak istiyoruz. Taraftarımız salonu doldursun. En iyi şekilde formamızın hakkını vereceğiz\" dedi. 

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