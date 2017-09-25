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Spor

Göztepe hentbolda da mutlu

İZMİR, (DHA)- ERKEKLER Hentbol Süper Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 24-22 yenen Göztepe, futboldan sonra hentbolda da taraftarının yüzünü güldürdü

25 Eylül 2017 17:50

İZMİR, (DHA)- ERKEKLER Hentbol Süper Ligi\'nde Nilüfer Belediyespor\'u deplasmanda 24-22 yenen Göztepe, futboldan sonra hentbolda da taraftarının yüzünü güldürdü.
İlk haftada MYK Hentbol engelini aşan sarı-kırmızılılar 2\'de 2 yapıp zirve mücadelesine iddialı başladı.
Antrenör Adnan Öztürk, bu sezon lig, kupa ve Avrupa\'da mücadele edeceklerini belirterek, \"3 kulvarda da en iyi sonuçları almayı istiyoruz. Yeni bir takımız. Uyum sürecini yavaş yavaş atlatıyoruz, daha iyi olacağız\" dedi. Göztepe, 30 Eylül Cumartesi günü Serdar Yereli Spor Salonu\'ndaki 3\'ncü hafta maçında Serik Belediyespor ile karşılaşacak.  

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