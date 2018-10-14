Göztepe hentbolda çok mutlu

İZMİR, (DHA)

Hentbol Erkekler Süper Ligi\'nde Maliye Piyango\'yu deplasmanda 26-24 yenen Göztepe sezona 3\'te 3 yaparak başladı.

Tamamen yerli oyuncularından kurulu kadrosuyla mücadele eden sarı-kırmızılılar salı günü evinde karşılaşacağı Antalyaspor müsabakası öncesi de moral buldu. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, her geçen gün takımın daha iyi yolda olduğunu belirterek, \"Salı günü Antalyaspor\'u ağırlayacağız. Aynı şekilde hentbolcularımızdan galibiyet bekliyoruz. Geçen sezon takımlarında çok süre alamayan oyuncular biz de istikrarlı bir şekilde oynamaya başladı. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum\" dedi.