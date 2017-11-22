Göztepe hazır kıta

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

HETBOLDA EuroChallenge Cup 3. Tur maçında cuma günü Bornova Atatürk Spor Kompleksi\'nde Yunan temsilcisi Paok ile karşılaşacak Göztepe, galibiyete odaklandı.

Antrenör Adnan Öztürk, Paok\'la iki maçı da İzmir\'de oynayacaklarını hatırlatarak, \"Biz Paok\'tan daha iyi takımız. Tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Turu geçeceğimize inanıyorum. Taraftarımızın salonda muhteşem bir atmosfer oluşturacağına inanıyorum. Tam kadro maça hazırlanıyoruz. Son haftalarda ligde istediğimiz oyunu sergileyemedik ancak hem cuma hem de pazar günü kazanmak için her şeyi yapacağız\" dedi.

Göz-Göz\'ün son olarak transfer ettiği Boşnak oyun kurucu Amir Cakic\'in bu turda lisansı yetişmediği için görev alamayacağı bildirildi. Karşılaşmanın bilet fiyatları tek maçlık normal bilet 15, VIP 35, iki maçlık normal bilet 20 ve VIP 50 TL olarak belirlendi.