Göztepe-Gençlerbirliği maçından notlar

Onur Atış / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig’in 5\'inci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Göztepe, tam 115 gün sonra İzmir’de taraftarıyla buluştu. Geçen sezon Antalya’da Eskişehirspor ile oynanan TFF 1. Lig finalinde taraftarının neden olduğu saha olayları yüzünden 2 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-kırmızlıların, Gençlerbirliği karşılaşmasında hasreti son buldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor’u Bornova Stadı’nda boş tribünler önünde ağırlayan Göz-Göz’ü yaklaşık 10 bin seveni destekledi.

Bornova Stadı’na inşa edilen 3556 kişilik kuzey kale arkası portatif tribünü de resmen hizmete açıldı. Kale arkasının eklenmesiyle Bornova Stadı’nın kapasitesi 9705 kişiye çıktı. Stadı tıklım tıklım dolduran Göztepeliler, bayrak, flama ve atkılarıyla adeta şov yaptı. 14 yıl sonra takımlarını Süper Lig’de izleme fırsatı bulan sarı-kırmızılı futbolseverler maçtan önce futbolcuları teker teker tribünlere davet etti. Yaklışk 40 Gençlerbirliği taraftarı da kale arkasından maçı izledi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna geçen hafta deplasmanda 2-0 kazanılan Osmanlıspor maçının on birinden tek değişiklik yaparak Gençlerbirliği karşısına çıktı. Genç teknik adam, ön liberoda görev yapan Rajko Rotman’ı yedeğe çekip sol kanatta Gouffran’a şans tanıdı. Osmanılspor maçında 2 ön libero oynatan Tuna, bu karşılaşmada sadece Selçuk’a görev verdi. Selçuk ve Tayfur eski takımlarına karşı forma giydi.