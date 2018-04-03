Göztepe fırsat tepti



Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de evinde Kasımpaşa\'ya 2-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi\'ne katılma yolunda yara alan Göztepe, ikinci yarının başından bu yana en önemli rakipleri Kayserispor ve Trabzonspor\'un kazanamadığı haftaları iyi değerlendiremedi.

Birçok kez eline 5\'inciliğe yükselme fırsatı geçen Göztepe, rakiplerinin puan yitirdiği haftalarda kendisi de kayıp yaşadı. 18\'inci haftada Kayserispor Galatasaray\'a yenilirken, Trabzonspor da Atiker Konyaspor\'la berabere kaldı. Ancak Göztepe, Fenerbahçe deplasmanından 2-1 yenik ayrıldı. 19\'uncu haftada Trabzonspor evinde Fenerbahçe ile eşitliği bozamadı, Göztepe taraftarı önünde Kayserispor\'la yenişemeyip rakiplerini sollayamadı. 20\'nci haftada İzmir ekibi, Trabzonspor deplasmanından beraberlikle döndü, Kayserispor ise Osmanlıspor\'u yenerek iki takımın da önüne geçti. 21\'inci haftada da senaryo değişmedi. Göztepe, Trabzonspor ve Kayserispor\'un berabere kaldığı haftada Osmanlıspor\'u mağlup edemedi ve yine 5\'inci sırayı göremedi.

Sezonun 22\'nci haftasında Trabzonspor Medipol Başakşehir\'e, Kayserispor da Antalyaspor\'a kaybetti. Ancak sarı-kırmızılılar Gençlerbirliği deplasmanından 3-0 yenik dönünce bir kez daha yükselişe geçme şansını tepti. 23\'üncü haftada 3 takım da maçlarını kazanamadı. 24\'üncü haftada Trabzonspor Beşiktaş\'a 2-0, Kayserispor Bursaspor\'a 1-0, Göztepe de Başakşehir\'e 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. 25\'inci hafta 3 takımın galibiyetiyle son buldu ve Göztepe açısından değişen bir şey olmadı. 26\'ncı haftanın en karlısı Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer Evkur Yeni Malatyaspor engelini 4-1\'lik skorla aşarken, Kayserispor Konyaspor\'a 2-0 yenildi, Göztepe ise Aytemiz Alanyaspor\'la eşitliği bozamadı.

Geçen hafta ise 3 takım maçlarını puan alamadan kapattı. Bu kez Avrupa kupaları için devreye sessiz sedasız Demir Grup Sivasspor girdi. Kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor, Kayserispor ve Göztepe\'nin kaybettiği haftada Karabükspor galibiyetiyle 6\'ncı sıraya yükseldi. Büyük fırsatlar kaçıran Göztepe, 8\'inciliğe düştü. Göztepe, Trabzonspor\'un 2, Sivasspor ve Kaysarispor\'un 1 puan gerisinde yer alıyor.