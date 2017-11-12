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Spor

Göztepe fırsat tepti

İZMİR,(DHA) - HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde 7'nci haftaya lider giren Göztepe, evinde orta sıralarda yer alan Adıyaman Belediyespor ile 26-26 berabere kalıp avantaj kaybetti

12 Kasım 2017 15:34

İZMİR,(DHA) - HENTBOL Erkekler Süper Ligi\'nde 7\'nci haftaya lider giren Göztepe, evinde orta sıralarda yer alan Adıyaman Belediyespor ile 26-26 berabere kalıp avantaj kaybetti. Karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-kırmızılılar ilk molaya 4-3 yenik girerken, devre de 12-12 eşitlikle sonuçlandı. Antrenör Adnan Öztürk uzun lig maratonunda bu tür kayıpların yaşanabileceğini belirterek, \"Kazanmayı çok istedik, ancak olmadı. Moral bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu sezon lig, Türkiye Kupası ve Eurochallenge Cup\'ta yer alıyoruz. Zorlu bir periyot önümüzde duruyor. Her platformda Göztepe armasını en iyi şekilde taşıyacağız\" dedi.

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