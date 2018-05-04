Göztepe evinde rahat

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de pazartesi günü Bornova Stadı\'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Göztepe, evinde oynadığı son 5 maçın 4\'ünü kazanarak taraftarına güven verdi. Bu periyotta Sivaspor\'u 1-0, Antalyaspor ve Bursaspor 2-1, Kardemir Karabükspor\'u da 5-0 yenen sarı-kırmızılılar 12 puanı hanesine yazdırıp Avrupa kupalarına katılma yolunda avantaj elde etti. Göz-Göz, sadece Kasımpaşa karşısında aldığı 2-0\'lık mağlubiyetle taraftarını üzdü. Ligin ikinci yarısında deplasmanda henüz galibiyet alamayan Göztepe\'yi Bornova Stadı\'nda kazandığı maçlar ayakta tuttu.

Kalan 3 haftada Yeni Malatyaspor ve Galatasaray\'la sahasında karşılaşacak İzmir ekibi tek deplasman müsabakasını Konyaspor ile oynayacak. Taraftarların bu sezon özellikle iç sahada müthiş bir destek verdiğini ifade eden teknik direktör Tamer Tuna, \"Onların tutkularına, iyi sonuçlar elde ederek karşılık vereceğiz. Yeni Malatyaspor\'u yenip üst sıralardan kopmayacağız\" dedi. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de sakatlıkları süren Kadu, Atakan ve Hakan pazartesi günü sahadaki yerlerini alamayacak.