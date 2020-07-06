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Spor

Göztepe'de Serdar Gürler şoku!

06 Temmuz 2020 11:23

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanan Göztepeli futbolcu Serdar Gürler'den kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Serdar Gürler en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.

İzmir ekibinin geçen sezonun devre arasında İspanya La Liga 2 ekiplerinden Huesca'dan 1,5 sezonluğuna kiraladığı tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı.

Serdar Gürler'in çekilen MR'i sonucu sakatlığı netleşti. Milli futbolcunun sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiği açıklandı. Serdar'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Serdar Gürler’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır. Serdar Gürler’e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

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