Göztepe, Castro olmadan gülemiyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe, bu sezon 5 galibiyetinden 4’ünü Andre Castro’nun forma giydiği maçlarda aldı.

Sarı kırmızılı ekip, Castro’dan yoksun çıktığı maçlarda sadece Fenerbahçe’yi yenebildi. Sarı kırmızılılar, Portekizli orta sahanın oynadığı karşılaşmalarda Kayserispor, Trabzonspor, Konyaspor ve Beşiktaş engellerini aştı. Göztepe, Castro\'nun forma giymediği Galatasaray ve Akhisarspor maçlarından ise yenilgiyle ayrıldı.

Akhisar deplasmanında adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcunun Süper Lig’de pazartesi günü Bornova Stadı’nda oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesine yetişmesi bekleniyor. Teknik direktör Bayram Bektaş, Rize karşısında Poko’yu kulübeye çekerek Castro’ya yeniden 11’de forma vermeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı ekipte defans hattında Titi, Reis ve Gassama’nın 3’er sarı kartı bulunuyor. Bayram Bektaş, futbolcularını kolay kart görmemeleri konusunda uyardı.

KUPADA RAKİP ÇENGELKÖY

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü tur eşleşmesinde yarın Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Çengelköy Futbol’u konuk edecek. Atatürk Stadı’nda Erkan Özdamar’ın yöneteceği maç saat 19.00’da başlayacak. Yalnız kapalı tribünün açılacağı mücadelenin bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Kupada tek maçlı eleme usulüne göre oynanan bu turda rakibini normal süre veya gerek olması durumunda uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf üst tura yükselecek.