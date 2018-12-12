Göztepe Bursa'ya üstün

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'in 16. haftasında cuma günü Bornova Stadı\'nda Bursaspor\'u konuk edecek Göztepe, rakibine oynadığı son 10 resmi maçta üstünlük kurdu. Bu periyotta Bursaspor\'u 4 kez yenen sarı-kırmızılılar sadece 2 maç kaybetti. Taraflar sahadan ise 4 defa beraberlikle ayrıldı. Göztepe, Bursaspor\'u 1999-2000\'de daplasmanda 2-1, 2001-02\'de evinde 2-0 ve kupada 3-2, son olarak da geçen sezon İzmir\'de yine 2-1 mağlup etmesini başardı. Bursaspor ise Göz-Göz\'ü 1981-82 sezonunda sahasında 3-0 ve 2002-03\'te Atatürk Stadı\'nda 1-0 yenmeyi başardı. Göztepe ve Bursaspor son 10 müsabakada filelere 10\'ar gol bıraktı.

Göztepe\'nin başında ilk kez Bursaspor maçında sahaya çıkacak teknik direktör Kelam Özdeş, yeşil-beyazlılara karşı 2 maç kazandı. Özdeş, Kasımpaşa\'da çalıştığı dönemde Bursaspor karşısında geçen sezon deplasmanda 1-0\'lık skorla güldü. Özdeş\'in Kasımpaşa\'sı 2016-17\'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı\'nda Bursaspor engelini 4-0\'la aştı. Bursaspor ise Özdeş\'in çalıştırdığı Kasımpaşa ve Balıkesirspor\'u birer kez yendi. 2011-12 sezonunda ise Manisaspor\'un başında olan Kemal Özdeş, Bursaspor deplasmanında golsüz beraberlikle döndü. Hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde sol bek Traore ve stoper Hakan sakat, Brezilyalı savunmacı Kadu ise cezalı.