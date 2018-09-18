Göztepe Başkanı Sepil'den stat açıklaması

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe\'de Başkan Mehmet Sepil, inşaatı devam eden kulübün yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Tesisleri konusunda açıklama yaptı. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında, \"Göztepe Stadı durdu\" gibi haberlerin yer alması sonrası konuya açıklık getiren Sepil, \"Bu söylemler Göztepe Stadı\'yla ilgili gerçekleri yansıtmıyor. Şu an denilenin tam aksine full kapasite ve maksimum işçiyle stadımızın inşaatı 7 gün 24 saat sorunsuz ilerliyor\" ifadelerini kullandı.

Göztepe\'ye yapılacak yeni stadın ihalesi 14 Haziran 2017\'de 218 milyon 900 bin TL bedelle gerçekleşmişti. Temeli 9 Eylül 2017\'de atılan statta geçtiğimiz günlerde tribünlerin yapımına başlandı.