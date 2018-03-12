Göztepe, Avrupa'ya göz kırptı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de Antalyaspor\'u evinde yıldızı Demba Ba\'nın golleriyle 2-1 yenen Göztepe, Avrupa kupalarına göz kırpt. Sezonun ikinci devresinde ikinci galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, 39 puana ulaşarak ilk 5 yolunda umudunu artırdı. Süper Lig\'deki ilk senesinde UEFA Avrupa Ligi\'ne göz diken İzmir ekibi, camiasıyla da kenetlendi. Bu sezon her maçı dolu tribünler önünde oynayan Sarı-Kırmızılı ekipte teknik direktör Tamer Tuna, taraftarın tutkusuna karşılık vereceklerini söyledi. İyi bir süreç geçirdiklerini ifade eden Tamer Tuna, \"Avrupa hedefimiz için değerli bir galibiyet aldık. Risklerin alınacağı bir maç olacağını biliyorduk. Antalyaspor da kazanmak isteyen bir takım görüntüsündeydi. Ancak dakikalar ilerledikçe oyundaki etkinliğimizi artırdık. Gelecek adına da iyi bir planlama yapacağız ve çok başarılı sonuçlar alan Göztepe\'yi oluşturacağız\" dedi.

Antalyaspor galibiyetiyle iç sahnadaki başarılı performansını sürdüren Göztepe, Bornova Stadı\'ndaki son 6 maçını kaybetmedi. Son olarak 5 Kasım 2017\'de Medipol Başakşehir\'e taraftarının huzurunda 2-1 yenilen Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını kazanıp, Kayserispor ve Osmanlıspor\'la berabere kaldı. Saha ve seyirci avantajını iyi kullandıklarını dile getiren Tamer Tuna, \"Evimizde oynayacağımız 5 karşılaşma kaldı. Bu maçların hepsini kazanmak istiyoruz\" diye konuştu. Göz-Göz, önümüzdeki süreçte sahasında Kasımpaşa, Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray\'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar 26\'ncı hafta mücadelesinde ise Aytemiz Alanyaspor\'a konuk olacak.

DEMBA BA\'DAN MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Göztepe\'nin devre arasında Çin\'in Shanghai Shenhua taktımından transfer ettiği dünyaca ünlü golcü Demba Ba\'nın dönüşü muhteşem oldu. Çin\'de ayağı kırılan ve yaklaşık 1.5 senedir düzenli olarak forma giyemeyen Senegalli, sarı-kırmızılılarda 6 maçta 4 gol atarak kalitesini gösterdi. Göztepe\'ye çabuk uyum sağlayan 32 yaşındaki santrfor, taraftarın da kısa sürede sevgilisi oldu. Teknik Direktör Tamer Tuna ve Başkan Mehmet Sepil de Demba Ba\'ya övgüler yağdırdı.

Tamer Tuna, Ba\'nın çok özel bir oyuncu olduğunu belirterek, \"Demba Ba\'nın geri dönmesinden dolayı çok mutluyum. Kendisinin böyle bir havaya ihtiyacı vardı\" dedi. Başkan Sepil ise oyuncusu için şu cümleleri kullandı: \"Futbola 1.5 yıl ara vermiş birinin vücut olarak yüzde 100 hazır olması mümkün değil. Ancak Demba Ba kafa olarak hazır. Çok iyi şutlar atıyor, vuruyları net. Onun gibi bir santrforunuz varsa tadtışılacak bir durum yok.\"

HALİL YILDIZLAŞTI

Göztepe\'de sakatlıkları yüzünden 3 maçtır arkadaşlarını yalnız bırakan kaleci Beto ve stoper Kadu\'nun yanı sıra 2 haftalık cezasını tamamlayan sol bek Traore\'nin kadroya dönmesi takımı ateşledi. Üç futbolcu da Antalyaspor karşılaşmasında 11\'de sahaya çıkarken, gösterdikleri performanslarla geçer not aldı. Göztepe\'de Demba Ba\'ya iki gol attıran kanat oyuncusu Halil Akbunar ise en çok alkışı hak eden isim oldu. Bitmek bilmeyen enerjisiyle Antalyaspor savunmasını yıpratan Halil, taraftarı mest etti. Tribünler \"Göztepe\'nin çocuğu Halil Akbunar\" tezahüratlarıyla genç futbolcuya büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Öte yandan sarı-kırmızılılarda orta sahanın iki kilit ismi Selçuk ve Poko gördükleri sarı kartlarla Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

EMRECAN\'IN KARDEŞ ACISI

Göztepe\'nin devre arasında Adanaspor\'a kiraladığı defans oyuncusu Emrecan Coşkun, kardeş acısıyla sarsıldı. Emrecan\'ın genç kardeşi Evren Coşkun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Emrecan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, \"Canım, kanım, biricik kardeşim Evren Coşkun\'u kaybettik\" ifadesini kullandı. Evren, bugün İstanbul Ayazağa Mezarlığı\'na defnedilecek. Göztepe ve Adanaspor kulüpleri de resmi internet sitelerinden Emrecan\'a başsağlığı dileklerini iletti.

BÜLENT ÖZKUL UNUTULMADI

Göztepe, 4 sene önce intihar ederek yaşamına son veren eski başkanlarından Bülent Özkul\'u unutmadı. Sarı-kırmızılılar \'Göztepe\'nin beyefendisi\' hashtagiyle yayınladığı mesajda, \"Eski Başkanımız Bülent Özkul\'u vefatının 4. yılında özlemle anıyoruz\" ifadesini kullandı. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden Özkul\'u anmayı ihmal etmedi.