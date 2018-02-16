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Spor

Göztepe, Atina'da tur arıyor

İZMİR, (DHA) Hentbol Erkekler Eurochallenge Cup son 16 turu ilk maçında Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde Yunanistan temsilcisi AEK'yı 29-25 yenen Göztepe, yarın rakibiyle rövanş müsabakasına çıkacak

16 Şubat 2018 15:05

İZMİR, (DHA)

Hentbol Erkekler Eurochallenge Cup son 16 turu ilk maçında Bornova Atatürk Spor Kompleksi\'nde Yunanistan temsilcisi AEK\'yı 29-25 yenen Göztepe, yarın rakibiyle rövanş müsabakasına çıkacak. 
Atina OAKA Spor Salonu\'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00\'da başlayacak. Göztepe, her türlü galibiyet, beraberlik ve 3 farklı mağlubiyet halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Göztepeli taraftarlar güvenlik gerekçesiyle Yunanistan\'daki rövanş maçını izleyemeyecek. 
Uçan Adamlar\'da sakatlığı süren sol oyun kurucu Tuğberk\'in durumu maç saati netleşecek. Hafta içi gribal enfeksiyon geçiren pivot Chouiref ise görev verilmesi halinde forma giyebilecek. 
Antrenör Adnan Öztürk, ilk karşılaşmada alınan 4 farklı galibiyetin avantaj olduğunu ancak AEK\'yı yenerek turu geçmek istediklerini söyledi. Öztürk, \"Zor bir deplasmana gideceğiz. Göztepe olarak elimizden geleni yapacağız\" dedi. 
Şube Sorumlusu Deniz Durmaz da tarihi bir maça çıkacaklarını belirterek, \"Taraftarımız yanımızda olmayacak ama ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz\" diye konuştu.

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