Göztepe alta puan saçtı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'a 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını tepen ve milli araya keyifsiz giren Göztepe, bu sezon düşme hattındaki takımlara karşı kritik puanlar kaybetti. Ligde Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Konyaspor gibi zirve hesapları yapan ekipleri mağlup eden Göz-Göz okyanusta yüzüp derede boğuldu. Ligin 4\'üncü haftasında önce son sıradaki Aytemiz Alanyaspor\'a tek golle boyun eğen sarı-kırmızılılar, 10\'uncu haftada bu kez 17\'nci sıradaki Akhisarspor\'a aynı skorla kaybetti.

Geçen hafta ise yine dibe demir atan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'a konuk olan Göztepe kötü geleneğini sürdürüp rakibinden puan alamadı. Düşme hattındaki takımlara 9 puan veren Göztepe zirve yolunda önemli fırsatlar tepti. Bu maçların hepsini deplasmanda oynayan Göztepe, evinde ise düşme potasındaki Çaykur Rizespor\'u 2-0 yenmişti. Teknik Direktör Bayram Bektaş Erzurumspor mağlubiyetini bir an önce unutup milli arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi. Göztepe, gelecek hafta Bornova Stadı\'nda liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir\'le karşı karşıya gelecek.