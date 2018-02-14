Göztepe Ali Artuner'i andı

İZMİR, (DHA)

Göztepe tarihinin en önemli futbolcularından olan kaleci Ali Altuner, vefatının 17\'nci yıl dörümünde unutulmadı. Sarı-kırmızılıların yıllarca kaptanlığını yapan, 12 yıl boyunca milli formayı terleten Altuner için Narlıdere\'deki kabri başında anma töreni düzenlendi. Moskova Panteri lakaplı Ali Artuner için yapılan organizasyona efsane takımın futbolcuları, Teknik Direktör Tamur Tuna, yönetici Aktuğ Sönmez ve Müze Müdürü Adil Artuner\'in yanı sıra kulüp pensoneli ve taraftarlar da katıldı.

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