Göztepe Akhisar'da gülemedi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de pazartesi günü deplasmanda Akhisarspor\'la karşı karşıya gelecek Göztepe, şu ana kadar rakip sahada oynadığı hiçbir maçı kazanamadı.

Akhisar\'da yeşil siyahlı ekiple 7\'nci maçına çıkacak olan Göztepe, kalan 6 müsabakada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti. Çeşitli lig kategorilerinde Akhisarspor\'a konuk olan sarı-kırmızılılar, 2005-06\'da 3\'üncü Lig\'de rakibine 2-1 kaybetti. 2006-07 sezonunda yine 3\'üncü Lig\'de Akhisarspor\'un karşısına çıkan Göztepe sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. İki takım 2009-2010 sezonunda 2\'nci Lig\'de Kademe Grubu ve Yükselme Grubu\'nda kozlarını paylaştı. Kademe müsabakasında Akhisar İlçe Stadı\'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitti.

Yükselme Grubu\'nda ise Göztepe, yeşil siyahlılara deplasmanda 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Akhisarspor, Süper Lig\'e yükseldiği 2011-12 sezonunda sarı-kırmızılıları evinde 1-0 yendi. Geçen sezon tarihlerinde ilk defa Süper Lig\'de karşılaşan iki takımın Akhisar Stadı\'ndaki mücadelesi 1-1 sona erdi. Akhisar, Muğdat\'ın golüyle öne geçmesine rağmen Ghilas\'ın penaltısı Göztepe\'ye beraberliği getirdi. Şu ana kadar Akhisar deplasmanlarında 3 puan yüzü göremeyen sarı kırmızılı ekip maç öncesi oldukça formda. Son 5 maçın 4\'ünü kazanıp sadece 1\'ini kaybeden İzmir ekibi, 15 puanla 6\'ncı sırada. Ligdeki en kötü dönemini geçiren Akhisar ise sadece 1 galibiyet alarak 5 puanla dibe demir attı.

Göztepe\'nin Akhisarspor karnesi:

2017-2018 1-1

2011-2012 1-0

2009-2010 0-0

2009-2010 2-0

2006-2007 1-0

2005-2006 2-1