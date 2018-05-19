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Spor

Göztepe 0-1 Galatasaray

Galatasaray, Göztepe deplasmanında kazanarak Süper Lig şampiyonu oldu

19 Mayıs 2018 16:11

Maçtan notlar:

Karşılaşmada 20 dakika geride kalırken Muslera'nın kurtarışları şu ana kadar maça damgasını vurdu. 

Maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken karşılıklı iki takımın da kaçırdığı fırsatlar bulunuyor.

Galatasaray Gomis'in ayağından gelen penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşma Gomis'in attığı tek golle sona erdi ve sarı-kırmızılılar şampiyonluğunu ilan etti.

GÖZTEPE - GALATASARAY

STAT: Bornova
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

GÖZTEPE : Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Ghilas, Gouffran, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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