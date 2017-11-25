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Spor

Göztepe - Paok: 35-26

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SALON: Bornova Atatürk HAKEMLER: Alain Rauchs (xx) (Lüksemburg), Philippe Linster (xx) (Lüksemburg)  GÖZTEPE: Yunus (xxx) (Enis x), Berk (x), Krivchikov (xxx) 8, Kevic (xxx) 6, Baran (xxx) 6, Stanojevic  (xx) 3, Chouiref (xxx)  8

25 Kasım 2017 00:40

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Bornova Atatürk
HAKEMLER: Alain Rauchs (xx) (Lüksemburg), Philippe Linster (xx) (Lüksemburg) 
GÖZTEPE: Yunus (xxx) (Enis x), Berk (x), Krivchikov (xxx) 8, Kevic (xxx) 6, Baran (xxx) 6, Stanojevic  (xx) 3, Chouiref (xxx)  8, Enis (x), Murat (xx), Arda (xx), Gökhan (xxx) 2, Milasevic (x), Nevzat (xx) 1, Vucicevic (xx) 1
PAOK: Kotanidis (x) (Gourgoumis x), Arampatzis (xx) 6, Palaskas (xx) 6, Tsillis (xx) 5, Kalomoiros  (x) 1, Pejovic (x), Kypraios (x) 1, Nikolaidis (x), Kokonis (x) 1, Apostolou (x), Petridis (xx) 3, Mastorogiannis (x) 1, Kolovos (x) 2
İLK YARI: 20-14
İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Baran (2), Murat , Chouiref, Vucicevic, Gökhan , Enis (Göztepe),  Palaskas (2), Tsillis, Petridis, Kypraios (2), Arampatzis, Pejovic (PAOK)
HENTBOL Erkekler Eurochallenge Cup 3\'üncü Tur ilk maçında Göztepe, Yunanistan temsilcisi Paok’u 35-26 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Bornova Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar ilk 10 dakikayı 6-3 önde tamamladı, soyunma odasına da 20-14’lük avantajla girdi. İkinci yarıda hücum etkinliğini artıran Göztepe, rakibini 9 sayı farkla yenmeyi bildi. Göztepeli taraftarlar da maça büyük ilgi gösterdi, Paoklu sporseverler ise maça gelmedi. 
İki takım arasındaki rövanş müsabakası 26 Kasım Pazar günü saat 19.00\'da yine Bornova Atatürk Spor Kompleksi\'nde oynanacak.
(FOTOĞRAFLI)

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